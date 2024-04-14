Во Владимирской области сотрудниками Россельхознадзора выявлены нарушения в области качества...

Во Владимирской области сотрудниками Россельхознадзора выявлены нарушения в области качества зернаЗа три месяца 2024 года во Владимирской, Костромской и Ивановской областях выявлено более 100 признаков нарушения законодательства в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки.Сотрудниками Россельхознадзора в ходе мониторинга информации, размещенной в Федеральных государственных информационных системах «Росаккредитация» и «Зерно» установлено 104 признака нарушений.По решению управления Россельхознадзора 34 декларации о соответствии признаны недействительными.Причинами для выдачи решений послужили нарушения правил оформления декларации о соответствии и требований технического регламента «О безопасности зерна»:в декларации о соответствии содержатся неполные сведения о продукции;не проведены исследования на показатели безопасности, предусмотренные техническим регламентом: остаточное количество действующих веществ пестицидов, используемых при выращивании, ГМО, микотоксины, радионуклиды и другие."Так, ООО «ПриоритетАгро» (Владимирская область) оформило и зарегистрировало 5 деклараций о соответствии на зерно продовольственной пшеницы, кукурузы на пищевые и кормовые цели, сои на пищевые цели, а также ячменя, предназначенного для кормления животных, которые приняты на основании протоколов испытаний, проведенных неаккредитованной испытательной лабораторией", - пояснили в Управлении Россельхознадзора.Следовательно, признать, что вышеуказанная продукция прошла все необходимые процедуры оценки соответствия невозможно.По фактам выявленных нарушений государственными инспекторами управления объявлены предостережения в адрес виновных лиц.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений