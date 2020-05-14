14.05.2020

2020-05-14 21:40:03

ДРУГИЕ НОВОСТИ, достойные внимания 14 мая 2020

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«ВОЗЬМИТЕ ЧАСТЯМИ» Чиновники прокомментировали ситуацию с выплатами владимирским медикам https://vladtv.ru/society/110940/

ВСПУЧИВАНИЕ ОБНУЛЯТ Суздальское Зарядье отремонтируют по гарантии https://vladtv.ru/society/110923/

ЭТО БЫЛ НЕ ГАЗ Стали известны подробности взрыва во владимирской многоэтажке https://vladtv.ru/incidents/110924/

ПОЕХАЛИ! Во Владимире общественный транспорт начал ходить по обычному графику https://vladtv.ru/society/110925/

ЕСТЬ ЧТО НАДЕТЬ Владимирская область производит более 200 тыс. медицинских масок в сутки https://vladtv.ru/society/110913/