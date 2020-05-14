14.05.2020

2020-05-14 09:00:04

Два человека погибли в пожаре частного дома в Киржачском районе

14 мая в 03:23 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о загорании дачного дома по адресу Киржачский район, д. Финеево, ул. Василькова. Горел дачный деревянный дом. Пожар охватил всю площадь - 36 кв. м.

К сожалению, в ходе тушения на месте были обнаружены двое погибших – мужчина 1962 г.р. и женщина 1979 г.р., сообщает ГУ МЧС по Владмиирской области.

Дознавателем МЧС России установлено, что в данном доме постоянно они не проживали, использовали как дачный.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Устанавливается и тот факт, имело ли место позднее обращение в пожарную охрану ввиду ночного времени суток. Уже известно, что сотрудникам МЧС о происшествии сообщили соседи.

Основные рассматриваемые версии причины пожара в доме – неисправность электропроводки, неосторожное обращение с огнём, поджог.

К ликвидации последствий пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.