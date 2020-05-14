Игра "Что? Где? Когда?".
- Итак, вопрос: сколько будет 2х2?
Знатоки бурно обсуждают, затем берут дополнительную минуту.
Зал жестами дает понять, что тоже не знаeт ответ.
- Мы считаем, что это пять.
- Вы неправильно считаете. Правильный ответ 4.
Слово берет хранитель традиций:
- Господин ведущий, у них не было калькулятора, поэтому точный ответ они знать не могли, а точность 25% для устного счета - это очень неплохой результат. Кроме того, ответ знатоков представляет из себя целое число, как и правильный ответ, а не дробное, как например 3,14. И как правильный ответ, оно однозначное, а не 2х или 3х-значное. И что самое поразительное, оно так же является положительным числом, как и правильный ответ. Поэтому я считаю, что знатоки ответили правильно.
Ведущий: -
еще анекдот!