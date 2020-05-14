Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал новые данные по числу заболевших COVID-19 в России. Динамика распространения инфекции начала снижаться.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опубликовал новые данные по числу заболевших COVID-19 в России. Динамика распространения инфекции начала снижаться.Коронавирус в России за последние сутки выявлен у 9 974 человек. При этом последние две недели ежесуточное число заболевших превышало 10 тысяч.По-прежнему наибольшее число зараженных коронавирусом в России выявляется в Москве. На этот раз в столице зафиксировали 4 712 случаев. Московская область и Санкт-Петербург делят второе и третье места – 918 и 416 случаев соответственно.Всего коронавирусом в России на 14 мая заразались 252 245 человек. С начала распространения эпидемии в нашей стране зафиксировано 2 305 летальных случаев, полностью выздоровели 53 530 человек.Новость дополняется.