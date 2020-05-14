Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и приступила к работе. В пресс-службе ведомства уточнили, что она чувствует себя хорошо. Пресс-секретарь министра Анна Усачева ..

Министр культуры Ольга Любимова вылечилась от коронавируса и приступила к работе. В пресс-службе ведомства уточнили, что она чувствует себя хорошо.Пресс-секретарь министра Анна Усачева рассказала, что Ольга Любимова проходила лечение дома. Она работала со всеми подразделениями ведомства в удаленном режиме, сообщает .