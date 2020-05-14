Девушка под предлогом продажи обуви завладела денежными средствами потерпевшей.

В начале мая текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Муромский» поступило заявление от 41-летней местной жительницы о совершенном в отношении нее преступлении.В одной из социальных сетей потерпевшая нашла объявление о продаже обуви. Договорившись о покупке, она в качестве предоплаты перевела денежные средства в сумме 4 тысяч рублей продавцу. Завладев деньгами, злоумышленница на связь выходить перестала. По истечении двух недель товар так и не был получен, и потерпевшая обратилась в полицию.Личность и местонахождение подозреваемой были установлены сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ей оказалась 26-летняя жительница города Мурома, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности. Фигурантка дала признательные показания и пояснила, что продавать обувь она не собиралась, а денежные средства потратила на личные нужды.Отделом дознания МО МВД России «Муромский» в отношении девушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ (мошенничество). Санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.