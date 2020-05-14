У Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой есть взрослый сын. Василий на протяжении нескольких лет встречается с девушкой по имени Дарья. Однако когда состоится свадьба, еще вопрос.

У Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой есть взрослый сын. Василий на протяжении нескольких лет встречается с девушкой по имени Дарья. Однако когда состоится свадьба, еще вопрос.Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин сейчас не выступают. Всему виной режим самоизоляции, который ввели в связи с пандемией коронавируса. Однако артисты не скучают. Они решили петь для поклонников в режиме онлайн в соцсети, а еще дают интервью.Компанию артистам составил их 21-летний сын Василий. Он вместе с родителями проводит этот карантин. А еще с ними живет возлюбленная Василия Дарья. Влюбленные давно встречаются, однако про свадьбу пока речи не идет. "Что такое свадьба? Это весело погулять, красиво одеться. Сейчас это в принципе невозможно. И непонятно, когда станет реально", – развела руками Наталья Сенчукова.Несмотря на то, что Василий и Дарья встречаются на протяжении нескольких лет, они так и не съехались. На это следует из слов популярной артистки. "Если бы у них, к примеру, был свой дом, быт, тогда да. А пока ребята живут то у нас, то у родителей Васиной девушки", – сообщила певица.12 Июн 2019 в 7:12 PDTВ Сети идет бурное обсуждение фотографий Василия. 21-лентенго наследника Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой считают настоящим . Недаром молодой человек часто снимается в качестве модели. Однако не обходится без критики. Некоторые поклонники артистов не понимают, почему Василий до сих пор живет с родителями, а не самостоятельной жизнью, и не зарабатывает.Однако Наталья Сенчукова отметила, что Василий учится, а еще работает, причем, как и родители, в музыкальной сфере. "Вася так же как и мы остался без работы, он ведь тоже занимается музыкой. Да, концертов у его коллектива особо пока нет, но, тем не менее, это тоже . Сейчас сын ко всему прочему весь погружен в подготовку к защите диплома – в этом году он оканчивает МГИК", – рассказала певица.