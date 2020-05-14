Правительство Московской области приняло решение о заморозке тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года на три месяца. Член Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Рифат Гарипов выразил уверенность, что на аналогичный шаг следует пойти руководству всех остальных регионов России.

Правительство Московской области приняло решение о заморозке тарифов ЖКХ с 1 июля 2020 года на три месяца. Член Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Рифат Гарипов выразил уверенность, что на аналогичный шаг следует пойти руководству всех остальных регионов России.Уже сейчас из-за ситуации с коронавирусом в России власти фиксируют практически двукратный рост безработицы в стране. Чтобы помочь людям , оказавшимся в столь непростой ситуации, Рифат Гарипов предложил всем субъектам на время заморозить тарифы ЖКХ.Кроме того, по его мнению, региональным властям следует подумать и о более радикальных методах адресной поддержки нуждающихся. В частности, для тех, кто остался без работы и средств к существованию, он предложил и вовсе отменить соответствующие статьи расходов.Важно, чтобы такая помощь оказывалась не только адресно, но и оперативно. "Людям уже сейчас нечем оплачивать услуги, а сбор всевозможных документов и без пандемии был небыстрым процессом, – подчеркнул Рифат Гарипов.Коронавирус в России привел к значительному осложнению экономической ситуации в стране. Проблемы возникли не только у представителей малого и среднего бизнеса, но и у простых людей, многие из которых остались без работы или столкнулись с серьезным уменьшением доходов.С 12 мая режим самоизоляции начал постепенно смягчаться и отменяться по всей стране, однако россиянам вряд ли удастся быстро восстановить прежнее материальное благополучие. В связи с этим любая экономия, даже самая незначительная, будет крайне важна. Замороженные тарифы ЖКХ станут полезным подспорьем для многих.