Трое мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу в лесу в подмосковном Ногинске. Преступников задержали. Инцидент произошел 12 мая. Злоумышленники заставили свою жертву сесть в автомобиль, на ..

Трое мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу в лесу в подмосковном Ногинске. Преступников задержали.Инцидент произошел 12 мая. Злоумышленники заставили свою жертву сесть в автомобиль, на котором отвезли ее на место преступления, которое находилось неподалеку от жилого дома. После задержания в отношении насильников возбудили уголовные дела сразу по нескольким статьям УК РФ. Следователи продолжают устанавливать все детали произошедшего.