Анастасия Решетова заявила, что больше не боится взрослеть. 24-летняя возлюбленная рэпера Тимати с нетерпением ждет тридцатилетия.

Анастасия Решетова заявила, что больше не боится взрослеть. 24-летняя возлюбленная рэпера Тимати с нетерпением ждет тридцатилетия.В своем инстаграм-аккаунте модель поделилась своими соображениями по поводу возраста. Выяснилось, что девушка не скучает по прошлому и мечтает о будущем.По словам избранницы Тимати, в детстве она боялась, что после 25 лет "начинается старость". Теперь же знаменитость думает иначе. "Прошли годы, и вместе с телом у меня вырос еще и мозг", – отметила она. Анастасия Решетотва заверила, что своего тридцатилетия ждет, как чего-то грандиозного. Она добавила, что не хочет возвращаться в прошлое, поскольку тогда была "дурой".При этом Анастасия Решетова , что через несколько лет может так же подумать и о себе сегодняшней. Она отметила, что взрослеть очень приятно, потому что с каждым годом человек меняется. Например, становится увереннее в своих силах.13 Май 2020 в 5:48 PDTНапомним, что Анастасия Решетова и Тимати осенью прошлого года стали родителями. Мальчика назвали Ратмиром. Модель часто делится в своем микроблоге умилительными снимками малыша. Поклонники сходятся во мнении, что тот все больше похож на отца.