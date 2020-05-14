Утром 14 мая в городах-миллионниках было зафиксировано резкое падение уровня самоизоляции. Как сообщает Яндекс, в Москве этот показатель составил 2,4 балла, во Владивостоке – 2,1 балла, в ..

Утром 14 мая в городах-миллионниках было зафиксировано резкое падение уровня самоизоляции. Как сообщает "Яндекс", в Москве этот показатель составил 2,4 балла, во Владивостоке – 2,1 балла, в Санкт-Петербурге – 2 балла.Напомним, в минувший понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин объявил об окончании режима нерабочих дней. С 12 мая региональные власти сами будут определять сроки и порядок отмены ограничительных мер, передает .