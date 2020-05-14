МИД нашей страны назвал фейком статью The New York Times о
числе заболевших коронавирусом в России. В свою очередь издание заявило о достоверности опубликованного ранее материала.
МИД нашей страны назвал фейком статью The New York Times о
числе заболевших коронавирусом в России. В свою очередь издание заявило о достоверности опубликованного ранее материала.
Во внешнеполитическом ведомстве России отреагировали на громкие заявления американских журналистов, опубликовавших материалы о якобы занижении
числа заболевших коронавирусом в нашей стране и данных по смертности от инфекции. В МИД отметили, что СМИ США продемонстрировали полное игнорирование азов профессиональной журналистики, не дав российской стороне возможность высказаться по данному вопросу.
В дипведомстве заявили, что мы "карточный домик" антироссийских пропагандистских выпадов легко разваливается от элементарных фактов". Но и после заявления МИД России западное издание не угомонилось и решило до последнего отстаивать свою позицию.
Вице-президент по коммуникациям
The New York Times
Даниэль Роадс оценила достоверность данных в своей статье о
. Она подчеркнула, что издание уверено в точности материала. По ее словам, он основан на данных официального государственного ведомства и интервью с экспертами государственных институтов.
13 Май 2020 в 12:41 PDT
Напомним, ранее и газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наша страна никогда не манипулировала такими данными.