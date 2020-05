МИД нашей страны назвал фейком статью The New York Times о числе заболевших коронавирусом в России. В свою очередь издание заявило о достоверности опубликованного ранее материала.

МИД нашей страны назвал фейком статью The New York Times очисле заболевших коронавирусом в России. В свою очередь издание заявило о достоверности опубликованного ранее материала.Во внешнеполитическом ведомстве России отреагировали на громкие заявления американских журналистов, опубликовавших материалы о якобы занижениичисла заболевших коронавирусом в нашей стране и данных по смертности от инфекции. В МИД отметили, что СМИ США продемонстрировали полное игнорирование азов профессиональной журналистики, не дав российской стороне возможность высказаться по данному вопросу.В дипведомстве заявили, что мы "карточный домик" антироссийских пропагандистских выпадов легко разваливается от элементарных фактов". Но и после заявления МИД России западное издание не угомонилось и решило до последнего отстаивать свою позицию.Вице-президент по коммуникациямThe New York TimesДаниэль Роадс оценила достоверность данных в своей статье о. Она подчеркнула, что издание уверено в точности материала. По ее словам, он основан на данных официального государственного ведомства и интервью с экспертами государственных институтов.13 Май 2020 в 12:41 PDTНапомним, ранее и газета Financial Times сообщила, что смертность от коронавируса в России может быть более чем на 70% выше официальной статистики. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наша страна никогда не манипулировала такими данными.