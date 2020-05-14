Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в одном из московских клинических госпиталей. Об этом сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на источник, ..

Отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии в одном из московских клинических госпиталей. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.Ранее стало известно, что Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с подозрением на пневмонию в Дагестане. Затем его перевезли в Москву. Отмечается, что отец бойца сдал тест на коронавирус, результаты пока не пришли.