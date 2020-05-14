14 мая день рождения празднует дочь режиссера Никиты Михалкова. Анне исполнилось 46 лет.

14 мая день рождения празднует дочь режиссера НикитыМихалкова. Анне исполнилось 46 лет.Анна Михалкова – успешная актриса, продюсер и телеведущая. Тонкостипрофессии она начала осваивать еще в раннем детстве. НикитаСергеевич на протяжении нескольких лет снимал дочь в документальном проекте "Аннаот 6 до 18".Михалкова не скрывает, что работать на площадке с отцомнепросто. Режиссер строг и беспощаден. Он многого требует от подчиненных, особенноесли это члены его семьи.В 1997 году Анна снималась в картине отца "Сибирскийцирюльник". Артистке к тому времени исполнилось 23 года. По сценарию ее героине необходимо было заплакать.Дочь режиссера сделала все так, как учили втеатральном вузе, однако ее игрой Михалков остался недоволен. Кинематографистподошел к плачущей Анне и несколько раз ударил по щеке. "Ты себя жалеешь!" -сказал Никита Сергеевич.От боли и обиды в глазах Анны зажглась неподдельная ярость. Именноэтого и добивался режиссер. "Вот, запомни это состояние! Теперь играй!" – сказалон наследнице.7 Апр 2020 в 2:45 PDTСегодня Анна Михалкова – опытная актриса с большим количествомролей и кинонаград. На недавнем дочь мэтра признали победительницей в номинации "Лучшая женская роль" за работу в сериале БорисаХлебникова "Шторм".