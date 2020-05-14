Мужчина, срезав провода, оставил поселок без телефонной связи и доступа к сети Интернет.

28 января в дежурную часть отделения МВД России по Гороховецкому району поступило сообщение о повреждении кабеля связи на АТС, расположенной в одном из поселков Гороховецкого района. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что на объекте связи срезаны три провода и весь поселок остался без телефонной связи и доступа к сети Интернет.В ходе оперативно-розыскных мероприятий при проверке близлежащих пунктов приема металлолома сотрудниками уголовного розыска была получена оперативно значимая информация. Работник пункта приема металлолома вспомнил номер автомашины, на которой накануне приезжал мужчина и сдавал медные провода. Местонахождение злоумышленника было установлено, им оказался 43-летний житель поселка, в котором и было совершено преступление. Мужчина вину свою не отрицал и сознался в содеянном преступлении.Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 215.2 УК РФ (повреждение объекта электросвязи, совершенное из корыстных побуждений). По версии следствия, фигурант через проем в стене полуразрушенного здания проник в помещение АТС и срезал два телефонных кабеля и оптоволоконный кабель длинной около трех метров каждый. Впоследствии злоумышленник сдал похищенное в пункт приема металлолома, а вырученные средства потратил на личные нужды. Своими действиями фигурант причинил телефонной компании материальный ущерб, а жителей поселка оставил без связи на несколько дней.В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Материальный ущерб был полностью возмещен обвиняемым.