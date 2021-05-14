До 18 июля включительно экс-руководитель “Владимиртеплогаза” останется в СИЗО. Октябрьский райсуд продлил Александру Королёву срок содержания под стражей на два месяца. Таким образом,

До 18 июля включительно экс-руководитель “Владимиртеплогаза” останется в СИЗО. Октябрьский райсуд продлил Александру Королёву срок содержания под стражей на два месяца. Таким образом, всего бывший гендиректор “Владимиртеплогаза” проведет в СИЗО 7 месяцев 26 суток. Органами предварительного следствия Королев А.П. обвиняется в том, что, будучи генеральным директором ООО «Владимиртеплогаз», с использованием своего служебного положения совершил присвоение