До конца регистрации на новый сезон конкурса управленцев Лидеры России осталось четыре дня. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал поторопиться с подачей заявки.

До конца регистрации на новый сезон конкурса управленцев "Лидеры России" осталось четыре дня. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков призвал поторопиться с подачей заявки.На трек "Наука" четвертого сезона конкурса подано уже шесть тысяч заявок. Больше всего регистраций поступило из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Татарстана и Свердловской области.В треке могут участвовать граждане России до 55 лет с управленческим и исследовательским опытом, а также наличием хотя бы одной научной публикации или патента. Заявочная кампания продлится до 17 мая включительно.Фальков является наставников трека "Наука". Участие в конкурсе "Лидеры России" дает возможность обменяться идеями, получить новые знания, навыки и умения, отметил министр."Без приоритетного внимания к науке невозможно развитие государства. Этим объясняется и интерес большого количества молодежи к участию в треке «Наука» конкурса «Лидеры России», – сказал глава Минобрнауки.Финалисты трека смогут повысить квалификацию в ведущих вузах и научных организациях. Победители получат наставников из числа президентского совета по науке, ректоров ведущих вузов, глав корпораций и известных ученых, смогут пройти стажировки в профильных министерствах, научных организациях и компаниях.Также Фальков призвал молодежь подать заявки на участие в треке "Студенты". Он открыт для учащихся вузов и ссузов в возрасте от 18 до 25 лет."Лидеры России" – флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В четвертом сезоне предусмотрено восемь треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.Высокие должности получили уже 270 участников конкурса. Шестеро стали заместителями федеральных министров, двое – главами регионов, четверо – мэрами городов.