Симпатичный округлый дизайн мультиварки HYUNDAI HYMC-1611 позволит ей эффектно смотреться на кухонном столе.

Симпатичный округлый дизайн мультиварки HYUNDAI HYMC-1611 позволит ей эффектно смотреться на кухонном столе.Домохозяйке не нужно будет тратить время на отмывание пригоревшей пищи, так как поверхность чаши покрыта антипригарным покрытием. Чаша в мультиварке нагревается за короткое время благодаря мощности в 850 Вт.Наслаждайтесь разнообразием полезных блюд, которые помогут приготовить 16 специальных программ.Устанавливать режим и время работы модели быстро научится каждый член семьи, так как она обладает предельно понятной сенсорной панелью управления.А функция пароварки понравится сторонникам здорового питания, так как приготовленная на пару пища сохраняет больше полезных веществ.