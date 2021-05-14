Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в лесу неподалеку от поселка Михнево в черте города Ступино Московской области, передает сайт . Известно, что жертва работала ..

Тело мужчины с огнестрельным ранением головы обнаружили в лесу неподалеку от поселка Михнево в черте города Ступино Московской области, передает сайт "". Известно, что жертва работала геодезистом. Сразу после страшной находки правоохранительные органы возбудили уголовное дело.Все это произошло 13 мая. Уже 14-го числа подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался 33-летний житель столицы. Специалистам предстоит установить все обстоятельства этого дела.