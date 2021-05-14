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<a href="https://33live.ru/novosti/14-05-2021-v-kazani-evakuirovali-eshhe-odnu-gimnaziyu.html" target="_blank">В Казани эвакуировали еще одну гимназию</a> - Одну из гимназий в Казани пришлось эвакуировать. На улицы вывели 80 детей и 15 взрослых, передает . Причиной стал звонок о заложенной в учебном заведении бомбе. Отмечается, что по региона ..