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<a href="https://33live.ru/novosti/14-05-2021-v-sochi-proizoshla-draka-so-strelboj.html" target="_blank">В Сочи произошла драка со стрельбой</a> - Днем 14 мая в дежурную часть Сочи поступило сообщение о драке со стрельбой на Бакинской улице. Происходящее сняли на видео очевидцы. Теперь полиция разыскивает участников ..