Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, служившему в одной из частей Улан-Удэ, передает сайт . Мужчину задержали еще в июле 2020 года во время прогулки с подругой по ..

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор контрактнику, служившему в одной из частей Улан-Удэ, передает сайт . Мужчину задержали еще в июле 2020 года во время прогулки с подругой по лесному массиву. Выяснилось, что променад с барышней он совмещал с раскладыванием закладок с наркотиками.Как оказалось в дальнейшем, уже какое-то время военнослужащий умудрялся одновременно и служить, и летать в Новосибирск за новыми партиями наркотиков. На работу наркокурьером мужчина пошел чтобы помочь матери, которая оказалась в сложном финансовом положении.Известно, что военнослужащий ветеран – он участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе. За это его даже награждали. Суд приговорил контрактника к девяти годам колонии строгого режима.