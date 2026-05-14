Жителям РФ в разных регионах приходят уведомления о беспилотной и ракетной опасности. В МЧС констатируют, из-за регулярности и обыденности таких сообщений владимирцы чувство опасности

Жителям РФ в разных регионах приходят уведомления о беспилотной и ракетной опасности. В МЧС констатируют, из-за регулярности и обыденности таких сообщений владимирцы чувство опасности притупляется. В правительстве Владимирской области пояснили, push-уведомления должны работать как напоминание плана действий в экстренных ситуациях. Для подготовки граждан каждого возраста в школах, детских садах, местах допобразования проводят специальные учения. Рекомендации