Согрешил однажды Рабинович с чужой девушкой.
Пришёл к раввину, чтобы тот отпустил ему его грехи.
Раввин:
- Отвечай, с кем ты совершил такой грех!
- Не могу, ребе!
- Я всё равно знаю с кем - с дочерью портного Лазаря, Идой, совратившей весь Израиль. Верно?
- Нет, ребе!
- Тогда, очевидно, с блудницей Ханой, супругой булочника Исаака?
- Нет, ребе!
- Ах нет? Может, тогда, с Бертой, овдовевшей соседкой Михаэля?
- Нет, ребе!
- Тогда вон из синагоги! Распутник! Не будет тебе прощения!
Рабинович идёт довольный, его встречает Гольдберг.
Гольдберг:
- Ну шо, Абрам, простил тебя ребе?
- Нет.
- Шо ж тогда довольный такой?
- Я столько адресков узнал.
еще анекдот!