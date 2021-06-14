Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что меняет клиническую картину ковида.

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что меняет клиническую картину ковида.По словам эпидемиолога, симптомы коронавируса могут измениться в том случае, когда сочетаются две инфекции. Так, если человек заболел риновирусной инфекцией и ковидом, то коронавирус подавляется, и болезнь протекает легче. При этом могут наблюдаться несвойственные для ковида симптомы: например, обильное выделение из носа.Если сочетаются аденовирусная и коронавирусная инфекции, то может появиться боль в горле, отметила Наталья Пшеничная. Сезонная аллергия на пыльцу растений тоже меняет клиническую картину ковида, предупредил эксперт. Также эпидемиолог подчеркнул: хоть клинические проявления коронавируса изменились, они не выходят за рамки известного спектра симптомов ОРВИ.К слову, ранее Пшеничная рассказала, что новые штаммы коронавируса переносит молодежь. Мол, многие молодые люди легче переносят ковид и из-за своей легкомысленности активно распространяют коронавирус.Напомним, ранее в оперштабе введенные в Москве ограничения против коронавируса. Так, в столице продлили выходные до 20 июня, а также приостановили работу детские игровые комнаты, фуд-корты, закрыты спортивные площадки и беседки в парках.