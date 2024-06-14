Каждый вопрос будет детально проработан: сенатор Владимир Киселев провел личный прием граждан во...

"Каждый вопрос будет детально проработан": сенатор Владимир Киселев провел личный прием граждан во ВладимиреКруглосуточный шум, а ещё тараканы и неприятный запах...Жильцы многоквартирного дома во Владимире годами вынуждены терпеть неприятное соседство с людьми, которые разводят собак. Но, по их словам, ненадлежащим образом за ними ухаживают. Супруги Кукушкины куда только не обращались - в ответ приходили одни отписки. Личный прием сенатора Владимира Киселёва - как последняя надежда.Владимир Киселёв, сенатор РФ:- Ко мне обратилась семья сегодня, с таким вопросом, что, фактически, более семи лет целый подъезд терроризируют, по их словам, жители, которые содержат большое количество собак в своих квартирах. Договорились, что я подключусь к решению этой проблемы.На приём к сенатору в штаб общественной поддержки во Владимире приходят с различными вопросами. Елена и Алексей Малышевы попросили помочь получить разрешение на благоустройство помещения в историческом здании. Дом находится в центре Владимира, всё требует согласования. Владимир Киселёв пообещал посодействовать.А Юрий Лощаков пришёл к сенатору, наоборот, - с предложениями. У жителя областного центра есть много идей по улучшению жизни в городе. Энтузиаст предлагает построить аквапарк в пойме реки Клязьмы и обустроить пляж. Каждый вопрос после приёма будет детально проработан, - заявил сенатор.