На федеральной трассе М-7 в Ковровском районе сгорел грузовой автомобиль
Накануне вечером (13 июня...
На федеральной трассе М-7 в Ковровском районе сгорел грузовой автомобиль
Накануне вечером (13 июня 2024 года) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на федеральной трассе М-7 у деревни Алексеевка в Ковровском районе.
По информации спасателей МЧС, загорелся грузовой автомобиль. Предварительная площадь пожара составила 25 квадратных метров.
Информация о погибших и пострадавших не поступала.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
Фото: МЧС по Владимирской области