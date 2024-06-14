На федеральной трассе М-7 в Ковровском районе сгорел грузовой автомобиль Накануне вечером (13 июня...

На федеральной трассе М-7 в Ковровском районе сгорел грузовой автомобильНакануне вечером (13 июня 2024 года) в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре на федеральной трассе М-7 у деревни Алексеевка в Ковровском районе.По информации спасателей МЧС, загорелся грузовой автомобиль. Предварительная площадь пожара составила 25 квадратных метров.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.Фото: МЧС по Владимирской области