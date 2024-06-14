Сын председателя владимирского Совета народных депутатов, по всей видимости, стал фигурантом уголовного дела. По информации источника “Шестого канала”, он является участником ДТП, в

Сын председателя владимирского Совета народных депутатов, по всей видимости, стал фигурантом уголовного дела. По информации источника “Шестого канала”, он является участником ДТП, в результате которого погиб подросток. Речь об аварии, произошедшей во Мстере вечером 7 июня. В своем официальном комментарии правоохранители, не называя имён, сообщили, что предварительно виновником дорожно-транспортного происшествия стал 25-летний водитель легкового автомобиля