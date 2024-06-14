В Кольчугино суд обязал виновника ДТП возместить своей страховой компании сумму выплаты Страховая...

В Кольчугино суд обязал виновника ДТП возместить своей страховой компании сумму выплатыСтраховая компания обратилась в суд с иском к жителю Кольчугино о взыскании суммы страхового возмещения в размере 109 400 рублей, а также суммы расходов по оплате государственной пошлины - 3 388 рублей.В пресс-службе суда рассказали, что в октябре 2022 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств, одним из которым управлял ответчик. ДТП произошло по его вине, так как он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с другим автомобилем, за что был привлечен к административной ответственности.Кроме того, виновный в ДТП водитель в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения."Компания, в которой была застрахована автогражданская ответственность виновника, выплатила потерпевшему денежные средства за причиненные его автомобилю механические повреждения и получила право на взыскание страхового возмещения с лица, причинившего вред, поскольку вред был причинен им при управлении транспортным средством в состоянии опьянения",- добавили в пресс-службе Кольчугинского городского суда.Исковые требования страховой компании удовлетворены.Фото: Кольчугинский городской суд