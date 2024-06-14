Грузовик загорелся вчера, 13 июня, на трассе М-7 в районе деревни Алексеевка. Как сообщили в МЧС, звонок о пожаре поступил в оперативную дежурную смену в 19:52. С огнем боролись 6 спасателей с

Грузовик загорелся вчера, 13 июня, на трассе М-7 в районе деревни Алексеевка. Как сообщили в МЧС, звонок о пожаре поступил в оперативную дежурную смену в 19:52. С огнем боролись 6 спасателей с помощью двух единиц техники. Предварительная площадь пожара составила 25 квадратных метров. Никто не пострадал. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! фото: МЧС области