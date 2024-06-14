В Суздале полиция задержала 34-летнего жителя Лакинска. Мужчина приехал в древний город, чтобы спрятать там закладки. Когда его пытались задержать сотрудники полиции, злоумышленник оказал

В Суздале полиция задержала 34-летнего жителя Лакинска. Мужчина приехал в древний город, чтобы спрятать там закладки. Когда его пытались задержать сотрудники полиции, злоумышленник оказал активное сопротивление. Как рассказали в УМВД, у оперативников имелась информация о том, что мужчина причастен к распространению «синтетики». 5 июня этого года полицейские начали задерживать злоумышленника, когда он прятал закладку. Подозреваемый