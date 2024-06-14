17-ый областной День поля проходит сегодня, 14 июня, на базе СПК «Красносельское». На сельскохозяйственном празднике побывал глава региона Александр Авдеев. Он пожелал удачи трактористам,

17-ый областной День поля проходит сегодня, 14 июня, на базе СПК «Красносельское». На сельскохозяйственном празднике побывал глава региона Александр Авдеев. Он пожелал удачи трактористам, которые соревнуются на «Трактор-шоу». Как рассказали в областном правительстве, участники конкурса – 17 лучших механизаторов из всех муниципальных образований Владимирской области и 12 студентов колледжей региона. Итоги соревнований на тракторах еще