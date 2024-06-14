Владимирские волонтеры Народного полка провели испытания улучшенных масксетей Владимирские...

Владимирские волонтеры Народного полка провели испытания улучшенных масксетейВладимирские Народные полки продолжают помогать нашим бойцам в зоне СВО. В этот раз волонтёры с помощью беспилотника протестировали, насколько надёжно масксети скрывают объекты с высоты птичьего полёта.Наталья Соколова, волонтёр Народного полка "Масксети33":- Мы приехали в одну из воинских частей Владимирской области к нашим землякам. Передадим им сети, которые потом отправятся бойцам на СВО. А также сегодня у нас есть уникальная возможность самим посмотреть наши сети в работе. Инструктор БПЛА нам всё предоставит, покажет, как всё работает.Техника плетения - "гирлянда". Такие сети используют для маскировки блиндажей, окопов и техники. Сети из-под бонда идут с крупными пятнами и помогают "ломать" силуэт больших стационарных объектов. Они перестают быть заметными уже с 50-метровой высоты.Ещё одна сеть, производство которой волонтёры называют высшим пилотажем, - это сеть из полипропиленовой плёнки. Она выдерживает высокие температуры. И её особенно ценят бойцы - используют для укрытия танков и артиллерии.