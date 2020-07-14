На пленарном заседании во вторник, 14 июля, депутаты приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту территориальной целостности России. Документ входит в перечень мер по реализации поправок к Конституции.

На пленарном заседании во вторник, 14 июля, депутаты приняли в первом чтении законопроект, направленный на защиту территориальной целостности России. Документ входит в перечень мер по реализации поправок к Конституции.Это первый законопроект, подготовленный после одобрения поправок к основному закону на общероссийском голосовании, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Инициатива направлена на защиту территориальной целостности и суверенитета России", – подчеркнул он.Согласно нормативно-правовому акту, призывы к нарушению территориальной целостности РФ и отчуждению ее территории будут считаться экстремизмом. Это должно строго пресекаться, отметил спикер.Документ предполагает уголовную ответственность до 10 лет за призывы к нарушению территориальной целостности РФ. Санкции предусмотрены как для российских, так и зарубежных политиков, озвучивающих подобные инициативы."В случае приезда в нашу страну они могут быть арестованы, и можно требовать их экстрадиции. Это конкретные действенные меры по защите нашего суверенитета", – пояснил Володин.Принятие законопроекта закрывает вопрос Южных Курил, уверен председатель нижней палаты. "Ни Сахалина, ни Курил! Что сказал президент про уши от осла? Вот теперь пускай ждут все, кто мечают", – сказал Володин.Спикер напомнил, что больше всего территорий было потеряно в период, когда у власти находилась Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС). На ней лежит вина за распад СССР, считает председатель нижней палаты.Напомним, что 1 июля прошло голосование по поправкам к Конституции. Явка составила почти 68%. За высказались более 77% проголосовавших. Изменения в основной закон повысят уровень жизни граждан и сделают страну сильнее, уверен Вячеслав Володин.