Границы закрыты, Турция, Греция и Испания пока недоступны – а значит, россияне планируют пляжный отдых на Черном и Азовском морях. Что делать тем, кто привык загорать и купаться без толп вокруг?

Границы закрыты, Турция,Греция и Испания пока недоступны – а значит, россияне планируют пляжный отдыхна Черном и Азовском морях. Что делать тем, кто привык загорать и купаться безтолп вокруг?Выбирайте варианты изнашей подборки, которую мы составили вместе с сервисом для планированияпутешествий OneTwoTrip. Ловите список курортов, на которых обычно спокойно ине многолюдно.Сукко, Черное мореКак добраться: до Анапы на самолете(билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), а от города 40 минут намаршрутке.Стоимость отеля на 1 ночь: от 1000 рублей на двоих.Сукко – небольшойпоселок близ Анапы, в предгорьях Кавказа. Он очень отличается от соседнихгородов и поселений: это уже не степь, а почти горы. И растительность тут иная,и воздух считается горным, целебным.Поселок вытянутвглубь континента, поэтому до пляжа чаще всего приходится идти пешком – но морев любом случае будет близко. Жилье – в основном частный сектор, гостевые домаили мини-отели, но и гостиницы тоже есть. Стоимость проживания тут ниже, чем вАнапе, а людей на порядок меньше.Пляжи галечные,широкие. Центральный пляж отлично оборудован, а чуть подальше можно найти болеебезлюдные дикие. Самая чистая вода у пляжа Варваровская щель, которыйрасположен немного в отдалении от Сукко. Именно его предпочитают местныежители.Криница, Черное мореКак добраться: в Геленджик насамолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), из аэропорта 33километра на маршрутке.Стоимость отеля на 1 ночь: от 2200 рублей на двоих.Очень маленький поселокнедалеко от Геленджика. Отдыхающие любят Криницу за изоляцию от городскойсуеты. Местных жителей мало, и почти все они работают в туристическом секторе.Жить предстоит в гостевых домах и квартирах, гостиниц тут нет.Уединенность ипокой – вот характеристики отдыха в Кринице. Сюда едут не за развлечениями, акак раз наоборот – чтобы от всего отдохнуть. Никаких особенныхдостопримечательностей здесь нет, зато очень красивая природа, чистый песчаныйпляж и тишина по ночам. Можно погулять по окрестным горным склонам – в районемного невысоких пиков, на которые несложно взобраться самостоятельно.Бетта, Черное мореКак добраться: в Геленджик насамолете (билет из Москвы и обратно около 9 000 рублей), дальше на маршрутке.Стоимость отеля на 1 ночь: от1000 рублей на двоих.Соседка Криницы,один из самых уединенных уголков черноморского побережья. Если посмотреть накарту, видно, что здесь заканчивается дорога. При этом не стоит думать, что вБетте нет инфраструктуры – в поселке работает несколько отелей. Но в основномжилье снимают в частном секторе – и тут сервис тоже на высоте, в гостевых домахесть даже бассейны.Центральный пляжпесчаный, на набережной расположены кафе и раздевалки. Вообще длинная полосапляжей тянется от Бетты до Криницы и в другую сторону, до Архипо-Осиповки,поэтому выбор локаций большой. Из развлечений – прогулки по горам и дайвинг. Ав 15 минутах езды Пшадские и Бигиусские водопады, развалины Византийскойкрепости и рыбачий хутор.Пересыпь, Азовское мореКак добраться: на самолете доАнапы (билет из Москвы и обратно около 7 500 рублей), оттуда на такси илимаршрутке.Стоимость отеля на 1 ночь: от700 рублей на двоих.Небольшой уединенныйкурортый поселок на побережье Азовского моря. По соседству популярныеГолубицкая и За Родину, до них при желании можно дойти пешком. Номестоположение Пересыпи уникально: вдоль песчаной косы, в окружении лиманов иморя. Климат тут мягкий и влажный, вода прогревается до +26 градусов.Крупных гостиничныхкомплексов или санаториев в Пересыпи нет, отдыхающие селятся в гостевых домах ичастном секторе.Главныепреимущества поселка – тишина и отсутствие городской суеты. Здесь практическинетронутая природа и минимум достопримечательностей и развлечений, а значит,туристы едут исключительно за спокойным пляжным отдыхом.Пляжи в Пересыпипесчаные, что редкость для Таманского района. Море очень мелкое – плюс длясемей с детьми. Недалеко от поселка есть лечебный пляж с источникомвулканических грязей.Отрадное, Крым, Черное мореКак добраться: на Самолете доСимферополя (билет из Москвы и обратно около 10 000 рублей), от аэропорта на автобусе до поселка (в пути около часа).Стоимость отеля на 1 ночь: от 3000 рублей на двоих.Небольшой поселокпод Ялтой, в котором меньше суеты и людей, чем в других уголках Крыма. Место отличноподходит для спокойного отдыха.Климат тут как наСредиземном море – теплый, субтропический. Пляжи просторные, галечные,большинство с хорошей инфраструктурой. Море очень чистое, а воздух считаетсяцелебным благодаря реликтовому можжевеловому лесу. Отрадное окружено горами,поэтому летом тут не так жарко, как на равнинной части Крыма.Есть в поселке исвои достопримечательности – винзавод "Магарач" с музеем, где проводятдегустации, и старинный парк, принадлежавший когда-то имению Орлова-Давыдова, асегодня входящий в пансионат "Прибрежный". Парк признан памятником ландшафтнойархитектуры и садово-паркового искусства.