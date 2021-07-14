По словам социолога Максима Шугалея, сфера, которая на сегодняшний день получает сверхприбыль, должна поделиться своим доходом с малым бизнесом.

По словам социолога Максима Шугалея, сфера, которая на сегодняшний день получает сверхприбыль, должна поделиться своим доходом с малым бизнесом.Сегодня, 14 июля, в прямом эфире радио «Комсомольская правда» прошла пресс-конференция кандидатов в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга от партии «Родина». Темой эфира стала актуальная на данный момент проблема – поддержка малого бизнеса во время пандемии.Кафе, рестораны, магазины и компании, занимающиеся сферами предоставления услуг в Санкт-Петербурга, сейчас переживают не лучшее время. Одни закрылись, другие продолжают «плыть против течения», а третьи, наоборот, получают сверхприбыль.«Не весь бизнес пострадал во время пандемии. Есть такие предприятия, как кафе и рестораны, которые закрылись, а с другой стороны – медицинские фирмы. Вторые сейчас получают сверхприбыли. Если я сейчас захочу узнать есть ли у меня антитела, то буду постоянно платить за тест. А если взять на всю семью?», — отметил участник конференции социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.Кандидат на кресло в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, предложил решить проблему обнищания малого бизнеса культурной столицы простым способом – перераспределение доходов. То есть компании, которые на сегодняшний день продолжают получать доход должны скооперироваться с теми, кто находится на грани разорения. За счет их счет вторые смогут выйти из кризисной ситуации.