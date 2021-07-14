Вакцинацию от коронавируса прошли около 70% сотрудников учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты Москвы.

Вакцинацию от коронавируса прошли около 70% сотрудников учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты Москвы.В условиях нарастающей угрозы, связанной с пандемией коронавируса, столичные врачи личным примером демонстрируют горожанам важность вакцинации от COVID-19. Общеизвестно, что вакцина защищает от коронавируса не только привитого человека, но и его окружение. Это особенно важно для сотрудников учреждений образования, здравоохранения и соцзащиты, которые находятся в постоянном контакте с гражданами.Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития и руководитель столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Анастасия Ракова сообщила, что на данный момент прививку от COVID-19 сделали почти 70% московских врачей."Соцкомплекс с самого начала пандемии ориентирован на борьбу с коронавирусом, и наши сотрудники не понаслышке знают об опасности этой болезни. Кроме того, работники социальных учреждений, учителя и врачи постоянно взаимодействуют с жителями, и как никто другой понимают, как важно защитить от коронавируса не только себя, но и окружающих" – подчеркнула Ракова.По данным оперштаба, в российской столице привиты 66% работников образования, почти 70% медработников, 76% сотрудников социальных учреждений и 83% госсслужащих перечисленных отраслей.Напомним, ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделали 71% государственных служащих правительства Москвы. Также вакцинацию прошел мэр города Сергей Собянин.В московском оперативном штабе напоминают, что работодателям нужно до 15 июля предоставить списки сотрудников через личный кабинет на портале mos.ru, чтобы подтвердить проведение вакцинации. Прививка вторым компонентом вакцины должна быть сделана до 15 августа.Москвичи могут пройти вакцинацию от коронавируса в поликлиниках, павильонах "Здоровая Москва" и в городских парках, семи центрах госуслуг "Мои Документы", частных клиниках, торговых центрах и других популярных общественных местах, в том числе, крупнейшем пункте в Гостином Дворе.