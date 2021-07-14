Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в Москве уже проходит исследование Спутника V для детей 12-17 лет.

В России вакцинация подростков от коронавируса должна начаться к 20 сентября 2021 года. Об этом сообщил глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.В столице уже началось исследование вакцины Спутник V для подростков 12-17 лет. Оно началось на базе двух больниц 5 июля, участвовали 100 россиян. Уже 6 июля первый компонент вакцины получил 21 подросток. По словам Гинцбурга, у двух детей после процедуры была температура 37 градусов.Но это нормальная реакция, говорящая о том, что, извините, не физраствор колют, а вакцину. Если не мерить, то они, наверное, и не заметили бы, — передало РИА Новости слова ученого.Гинцбург отметил, что в последнее время увеличилось число детей с более тяжелым, чем раньше, течением заболевания, поэтому их необходимо защитить.Накануне Роспотребнадзор предложил вакцинировать от гриппа 60% жителей России уже этой осенью. Начать информировать россиян о необходимости сделать прививку предлагается с 23 августа. В ведомстве также призвали соблюдать интервал не менее одного месяца между прививками против гриппа и других инфекций, включая коронавирус.