«Голубая мечта» сбывается: во Владимирской области активно продолжается догазификация. Эта работа...

«Голубая мечта» сбывается: во Владимирской области активно продолжается догазификация.Эта работа ведется по поручению Президента. И наш регион - в лидерах. Как стать участником программы? И каковы её результаты? Расскажет Мария Платанюк.Догазификация - в действии! Гендиректор "Газпром газораспределения Владимир" Алексей Конышев подчёркивает: социальная газификация в регионе идёт полным ходом. Во всех территориях строятся распределительные газопроводы, создаётся техническая возможность подключения к сетям.Благодаря программе в прошлое уходят дрова, уголь, электрокотлы. Провести в дом голубое топливо сегодня - выгодно и просто. А результат- тепло и комфорт. Плюс снижение расходов на ресурсоснабжение. В 5-7 раз.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир:- В рамках этой программы, которая активно начала работать с осени 21-ого года, потенциал оценивается в 28 тысяч домовладений. 14 тысяч 200 заявок уже к нам поступило. На догазификацию поступило 14 тысяч договоров, из них почти 11 тысяч договоров уже исполнено.Рабочие поездки, обходы домов, встречи с жителями- возможность напрямую рассказать о деталях газификации. Чтобы стать участником программы, потребителям необходимо предоставить всего три документа. Паспорт, СНИЛС, право собственности на дом и землю. Также органы местного самоуправления совместно с Росреестром готовы помочь в оформлении документов."Заявиться" на догазификацию - быстро и удобно - можно разными способами. И онлайн, и лично - в ближайшем офисе газовой компании. После заключения договора "Газпром" бесплатно проложит сети до границ земельного участка.Алексей Конышев, генеральный директор АО "Газпром газораспределение Владимир":- Подать заявку на догазификацию можно в наших офисах, в каждых районах они имеются. Можно подать в МФЦ, можно зайти на наш сайт, в личный кабинет. Вариантов достаточно много. Ждём людей. И хотели бы, чтобы те технические возможности, которые созданы для их подключения, были реализованы.Сократить сроки позволит договор комплексный.Для льготных категорий граждан действуют меры социальной поддержки. И на строительство сетей, и на покупку газового оборудования. В нашем регионе губернатором Александром Авдеевым по поручению Президента размер субсидии для ветеранов и инвалидов, участников Великой Отечественной войны, многодетных и малоимущих семей увеличен до ста тысяч рублей.Для других льготных категорий - пенсионеров, семей с детьми-инвалидами, ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС - предусмотрены субсидии до 70 тысяч рублей. Все остальные участники догазификации могут получить до 40 тысяч.Только в этом году размер "газовых" субсидий во Владимирской области составил 100 миллионов. Газ сегодня - это экономия, экология и... БЕЗОПАСНОСТЬ.Мария Платанюк "Вести-Владимир".