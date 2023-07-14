Aptos не имеет засечек, в нем преобладают простые формы букв и ровные штрихи.

Microsoft впервые за 15 лет изменит установленный по умолчанию шрифт в своем продукте Microsoft Office с Calibri на Aptos. Об этом в среду говорится в сообщении главного менеджера по дизайну программ Microsoft Office Си Дэниелса."В течение 15 лет наш любимый Calibri был шрифтом Microsoft по умолчанию, - написал он на своей странице на платформе Medium. - И наши отношения подошли к естественному завершению"."Сегодня мы приступаем к заключительному этапу крупного изменения, в ходе которого Aptos будет отображаться в качестве нового шрифта по умолчанию в Word, Outlook, PowerPoint и Excel для сотен миллионов пользователей", - добавил Дэниелс.Отмечается, что выбранный шрифт не имеет засечек, в нем преобладают простые формы букв и ровные штрихи, поэтому такой шрифт легко читать. Он был создан дизайнером Стивом Маттесоном, который ранее разработал шрифты TrueType и Segoe. Свое название Aptos получил в честь города в Калифорнии.Соответствующее обновление будет выпущено в течение нескольких месяцев, говорится в сообщении Дэниелса.