Площадка будет расположена у ветряной мельницы.

Канал СТС Love привезёт в Суздаль на Праздник Огурца фотозону телесериала «Кухня». Об этом рассказали в пресс-службе Владимиро-Суздальского музея-заповедника.«Одним из партнёров праздника выступил телеканал СТС Love, который готовит сюрприз всем фанатам огуречного фестиваля. Им станет фотозона знаменитого сериала «Кухня», собранная из овощей. Там у вас точно получатся самые крутые фотки», - отмечают в ВСМЗ.Площадка будет расположена у ветряной мельницы.Напомним, что День огурца состоится 15 июля.