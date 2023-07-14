Народные приметы на 15 июля. Почему в День Берегини нельзя ломать березовые ветки и обрывать...
Народные приметы на 15 июля. Почему в День Берегини нельзя ломать березовые ветки и обрывать листья?
В субботу 15 июля 2023 года в народном календаре – Берегиня, Петрова матка, Сырая Богородица.
Православная церковь в этот день празднует положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и вспоминает святителя Фотия, митрополита Киевского.
В былые времена (до крещения Руси) этот день посвящали богине Берегине.
Часто она представлялась в образе утки, которая плавает от берега к берегу и соединяет человеческие судьбы. Её почитали как хранительницу рода.
Выходя на берег, Берегиня превращалась в прекрасную девушку, которая шла в крестьянский дом, садилась за ткацкий станок и начинала обшивать всю семью.
Именно поэтому в старину на полотенцах часто изображали утку - Берегиню.
Что можно делать 15 июля?
На Руси верили, что за усердный труд в этот день обязательно придет удача.
Этот день считался удачным для заботы об урожае. Женщины на Руси проводили нехитрый ритуал: заговаривали на изобилие полотенце из льна и отправлялись с ним в поле. Так они надеялись обеспечить себе сытую осень и зиму.
В Праздник Берегини девушки старались ходить в баню и умываться целебными отварами. Они верили, что так сохраняют свою красоту и молодость.
Что ни в коем случае нельзя делать 15 июля?
Не стоит в день Берегини выяснять отношения с любимым человеком. Есть вероятность, что сегодняшний конфликт станет последним.
Смена обстановки в этот день может стать причиной больших материальных проблем.
Запрещено сегодня собирать ягоды – по примете, после этого будут беспокоить дурные сны.
15 июля нельзя приносить в дом березовые ветки (ломать их, обрывать листья). Верили, что тогда из семьи уйдёт любовь и счастье.
Народные приметы на 15 июля
«Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде», «Западный ветер дует – ждите ливни», «Листья пожелтели – к ранней осени или зиме», «Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к дождю», «Утром по воде туман стелется – к ясной и тёплой погоде».
Фото: pxfuel.com