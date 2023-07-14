Народные приметы на 15 июля. Почему в День Берегини нельзя ломать березовые ветки и обрывать...

Народные приметы на 15 июля. Почему в День Берегини нельзя ломать березовые ветки и обрывать листья?В субботу 15 июля 2023 года в народном календаре – Берегиня, Петрова матка, Сырая Богородица.Православная церковь в этот день празднует положение Честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и вспоминает святителя Фотия, митрополита Киевского.В былые времена (до крещения Руси) этот день посвящали богине Берегине.Часто она представлялась в образе утки, которая плавает от берега к берегу и соединяет человеческие судьбы. Её почитали как хранительницу рода.Выходя на берег, Берегиня превращалась в прекрасную девушку, которая шла в крестьянский дом, садилась за ткацкий станок и начинала обшивать всю семью.Именно поэтому в старину на полотенцах часто изображали утку - Берегиню.Что можно делать 15 июля?На Руси верили, что за усердный труд в этот день обязательно придет удача.Этот день считался удачным для заботы об урожае. Женщины на Руси проводили нехитрый ритуал: заговаривали на изобилие полотенце из льна и отправлялись с ним в поле. Так они надеялись обеспечить себе сытую осень и зиму.В Праздник Берегини девушки старались ходить в баню и умываться целебными отварами. Они верили, что так сохраняют свою красоту и молодость.Что ни в коем случае нельзя делать 15 июля?Не стоит в день Берегини выяснять отношения с любимым человеком. Есть вероятность, что сегодняшний конфликт станет последним.Смена обстановки в этот день может стать причиной больших материальных проблем.Запрещено сегодня собирать ягоды – по примете, после этого будут беспокоить дурные сны.15 июля нельзя приносить в дом березовые ветки (ломать их, обрывать листья). Верили, что тогда из семьи уйдёт любовь и счастье.Народные приметы на 15 июля«Сазан начинает плескаться – к теплой и ясной погоде», «Западный ветер дует – ждите ливни», «Листья пожелтели – к ранней осени или зиме», «Крылатые муравьи роем в воздухе кружат – к дождю», «Утром по воде туман стелется – к ясной и тёплой погоде».Фото: pxfuel.com