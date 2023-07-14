Их работу отметили в номинации «Классный час в школьном музее». Участники программы «Школьный музей Победы» из разных городов России создали просветительские и выставочные проекты по

Их работу отметили в номинации «Классный час в школьном музее». Участники программы «Школьный музей Победы» из разных городов России создали просветительские и выставочные проекты по истории родного края. Всего на конкурс направили 500 заявок из 76 регионов России. Лучших конкурсантов пригласили на ежегодный всероссийский съезд программы. Он пройдёт в октябре в Москве. Прокомментируйте новость у