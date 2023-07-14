Восстановлением теплоснабжения в домах владимирцев 18 июля займутся «управляшки».

Во Владимире 17 июля десятки домов Ленинского района останутся без горячей воды. Об этом рассказали в ПАО «Т Плюс».Причина - ремонт магистральных теплосетей. Работы будут проводиться на проспекте Ленина у дома №44. Ресурсоснабжающая организацию перекроет горячую воду с 00:00 до 23:59. Полный список адресов опубликован по .Восстановлением теплоснабжения в домах владимирцев 18 июля займутся «управляшки».Организация приносит горожанам извинения за неудобства.