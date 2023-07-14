В Гусь-Хрустальном реконструируют напорный коллектор от головной канализационной насосной станции до очистных сооружений. Работы находятся на завершающей стадии.

В Гусь-Хрустальном реконструируют напорный коллектор от головной канализационной насосной станции до очистных сооружений. Работы находятся на завершающей стадии.Через этот коллектор происходит перекачка неочищенных канализационных стоков, поступающих с северной, восточной и центральной частей города. Из-за высокой степени изношенности труб на этом участке часто происходили прорывы.«Уже в прошлом году городские власти приступили к реализации важного инженерного проекта по масштабной реконструкции сетей. Стоимость работ по обновлению напорного коллектора Ду 500 мм составила 71,2 миллиона рублей», — сообщил депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.