Свинья заболела в селе Иваново.

В Ковровском районе обнаружили второй очаг африканской чумы свиней. Об этом рассказали в Россельхознадзоре.Свинья заболела в селе Иваново. Как пояснил хозяин, заражение произошло после посещения леса. Теперь специалисты ведомства просят хозяев поросят не ходить в лесной массив и поля, ведь именно там можно подцепить инфекцию. Животных просят держать дома и не кормить пищевыми отходами.Напомним, что первый случай заражения 10 июля в селе Троицко-Никольское. В личном подсобном хозяйстве ковровчанки погиб поросёнок.