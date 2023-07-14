В пострадавший от обстрелов российский город Шебекино прибыла партия гуманитарного груза из Владимирской области.

В пострадавший от обстрелов российский город Шебекино прибыла партия гуманитарного груза из Владимирской области. Об этом рассказала пресс-служба администрации региона.Волонтёры, предприниматели и неравнодушные граждане из разных уголков нашего края смогли собрать свыше 20 тонн строительных материалов. Отправленные жителям Белгородской области доски, листы железа и утеплитель пригодятся при ремонте разрушенных снарядами строений.«А жители Мурома ранее направили помощь в одноименное село – Муром Белгородской области», - говорится в сообщении правительства Владимирской области.