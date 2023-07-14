Во Владимире помешали тушить пожар перекрывшие въезд во двор автомобили. Накануне в 19 часов 30...

Во Владимире помешали тушить пожар перекрывшие въезд во двор автомобили.Накануне в 19 часов 30 минут поступил сигнал о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома на улице Нижняя Дуброва, д. 27.Проехать во двор дома смогла только одна автоцистерна из четырёх. Проезд автолестнице и другим автоцистернам перегородили автомобили жильцов. Из-за этого задействовать автолестницу для эвакуации людей стало невозможно, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Между тем, пожар разгорелся нешуточный - пришлось ликвидировать огонь на площади 40 кв. м. Из дома все же удалось эвакуировать 35 человек, в том числе 5 детей.Пострадал хозяин квартиры – 54-летний мужчина, он получил ожоги и был госпитализирован.Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.