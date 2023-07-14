Во Владимирской области минувшей ночью задержан налетчик с муляжом гранаты. Как сообщает...

Во Владимирской области минувшей ночью задержан налетчик с муляжом гранаты.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области, ночью в дежурную часть МО МВД России «Гусь-Хрустальный» поступил звонок от продавца круглосуточного магазина, расположенного в районном центре.Женщина сообщила о разбойном нападении.Прибывшим на место происшествия сотрудникам следственно-оперативной группы потерпевшая пояснила, что в первом часу ночи в торговый зал вошёл мужчина и, угрожая «гранатой» (похожим предметом), потребовал отдать ему деньги из кассы.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области:«Несмотря на то, что незнакомец был очень вежлив, девушка испугалась и положила в его пакет в общей сложности 18 000 рублей...»Далее мужчина попросил дать ему... плитку шоколада с орешками.Поблагодарив, «вежливый» налётчик скрылся.Уточняется, что по горячим следам был задержан 51-летний житель города Гусь-Хрустального.Задержанный раскаялся в содеянном и пояснил, что был пьян.«Гранатой», которой мужчина угрожал продавцу, оказался… «обмотанный пакетом кусок хозяйственного мыла, к которому он приделал когда-то найденный запал», уточняют в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ. Подозреваемый заключен под стражу.Фото: официальный сайт УМВД России по Владимирской области