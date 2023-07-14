Во Владимирской области на М-7 грузовой автомобиль врезался в кафе: стали известны подробности...

Во Владимирской области на М-7 грузовой автомобиль врезался в кафе: стали известны подробности ДТП.Кадры грузовика, который врезался в кафе «У байкера» (в районе деревни Новые Омутищи Петушинского района) появились в сообществе Вконтакте «Сплетни| г. Покров» 13 июля.Позже сообщалось, что произошло столкновение внедорожника «Уаз» и грузовика (с манипулятором). Уже в результате этого автомобиль на полном ходу врезался в кирпичную стену кафе.По информации региональной пресс-службы УМВД России, водитель, перестраиваясь из полосы для разгона на трассу М-7, не пропустил грузовик. Далее произошло столкновение.От удара внедорожник вылетел за пределы проезжей части и столкнулся с ЛЭП, а грузовик (с манипулятором) въехал в стену заведения.В результате ДТП пострадали двое пассажиров отечественного внедорожника. Сообщается, что они госпитализированы.Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.Фото: https://vk.com/spletnipokrov